A Castrovillari le celebrazioni civili in onore della “Madonna della Pietà”

CASTROVILLARI (CS) – Questa sera a partire dalle ore 20, il programma degli eventi civili prevede la sagra delle vecchiaredde (tipico dolce locale), e delle angurie, ricordando, in particolar modo, quello che avveniva tanti anni fa in occasione della tradizionale giornata di ferragosto quando i castrovillaresi assaporavano il gustoso frutto del cocomero assiepati intorno alla sorgente della Pietà che lo rendeva più gradevole rinfrescandolo con le proprie acque. La sera, alle ore 21,30, poi, lo spettacolo degli Auster Musici in concerto.

Domani invece, giorno di ferragosto, sempre dalle ore 20 ancora la sagra delle angurie che accoglierà nuovamente quanti raggiungeranno il luogo dove, alle ore 21,30, verrà offerta musica per tutti con Paolo Presta e Federica Greco in live. “Espressioni che rilanciano – ha dichiarato l’Assessore Ernesto Bello – cosa può riprendere un sentire comune quando, forte di una coscienza per la natura dell’Uomo, diviene, come queste manifestazioni rappresentano, desiderio di riscoprire la bellezza della realtà che ci circonda, che possediamo e da cui ripartire anche in particolari momenti come lo è questo, che sta a cuore a tutti”.