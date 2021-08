SAN MARTINO DI FINITA (CS) – La proroga di altri 7 giorni della zona rossa, arrivata la scorsa settimana, era stata una vera e propria mazzata per i cittadini e gli operatori turistici e commerciali del piccolo centro in provincia di Cosenza, finito in lockdown a causa di un focolaio che aveva portato ad una quindicina di casi positivi (con diverse ordinanze di quarantena) compreso il sindaco Paolo Calabrese, che si trova ancora ricoverato all’Annunziata ma a breve dovrebbe tornare a casa, visto che le sue condizioni sono in netto e progressivo miglioramento. Nonostante tutti avessero scrupolosamente rispettato le regole imposte dalla zona rossa, fossero stati effettuati ben due giri di tamponi anche ai più giovani, l’Asp di Cosenza aveva invitato la Regione a prorogare le misure restrittive previste dalla prima ordinanza per ulteriori nuovi contagi riscontrati e per la circolazione della variante cosiddetta “Delta”, stimata nel territorio regionale con una prevalenza dell’83%,

Ora, a distanza di altri sette giorni, la situazione finalmente è tornata alla normalità. Non si sono registrati ulteriori nuovi contagi negli ultimi giorni. L’assessore Illary Licursi, lunedì, aveva avuto un colloquio con i medici dell’Asp a Montalto che avevano valutato positivamente la situazione epidemiologica nel comune, ritenendo dunque superflua una nuova proroga dell’ordinanza di zona rossa che verrà così a decadere a partire dalla mezzanotte di domani. Conferma arrivata ufficialmente nella giornata di oggi dall’ordinanza di revoca delle misure restrittive firmata dal delegato del soggetto attuatore per l’emergenza Covid, Fortunato Varone. San Martino esce dunque dalla zona rossa anche se dal Comune invitano tutti i cittadini a non abbassare la guardia e a continuare ad avere un comportamento sempre adeguato e rispettoso di tutte le misure e delle regole anti-covid.

L’ordinanza di revoca della zona rossa

“In relazione all’ordinanza del presidente della Regione numero 50 del 23 luglio 2021, come confermata dall’ordinanza numero 52/2021, si informa – si legge nell’0irdinanza firmata da Varone – che in base a quanto comunicato dal dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza, alla luce dei dati epidemiologici disponibili, per il comune di San Martino di Finita, non è stata proposta l’adozione di ulteriori misure. Pertanto in detto territorio, dalle ore 00,01 di sabato 7 agosto 2021, cessano la propria efficacia le misure della “zona rossa” e si applicano le disposizioni valide per tutto il territorio regionale. Per i soggetti positivi e i contatti stretti, continuano ad applicarsi i rispettivi provvedimenti di isolamento o quarantena già disposti e non conclusi. Si raccomanda di mantenere alto il livello di attenzione, alla luce del trend regionale di crescita dei contagi, soprattutto tra i soggetti non immunizzati. Eventuali potenziali segnali di ripresa dell’espansione epidemica, dovranno essere prontamente rappresentati al fine dell’immediata adozione delle conseguenti misure regionali contingibili e urgenti”.