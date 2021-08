Fiumefreddo Bruzio, sindaco vieta di circolare a torso nudo

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il 20% del personale dipendente era impiegato in nero ed esattamente 4 lavoratori su 8 non erano assunti. I carabinieri hanno sospeso l’attività commerciale e all’imprenditore sono state inoltre contestate salate sanzioni per la mancanza di rispetto della normativa sui protocolli di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid 19. Il totale delle sanzioni applicate all’imprenditore, tra l’altro recidivo in quanto circa due anni fa presso un’altra sua attività commerciale venivano riscontrate simili violazioni in materia di lavoro in nero, ammonta a circa 17 mila euro.

Giovani segnalati per uso di stupefacenti

I carabinieri hanno proseguito anche l’attività di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti nella località di Schiavonea, a seguito delle quali, nel fine settimana, sono stati sanzionati per uso personale di droga rispettivamente un trentenne ed un ventisettenne trovati in possesso di modiche quantità di marjuana ed hashish. I due sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza mentre la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.