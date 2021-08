“Mister Italia 2021”, giovane di San Giovanni in Fiore in finalissima

ZUMPANO (CS) – Il presidente Spirlì, in qualità di commissario straordinario per la Mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, ha autorizzato il soggetto attuatore, Pasquale Gidaro, a sottoscrivere il contratto d’appalto dei lavori di completamento della mitigazione del rischio in località Malavicina-Mennavence, nel Comune di Zumpano, all’Impresa Life srl. L’intervento è stato finanziato a valere sulle risorse stanziate dal “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”. Le opere relative al progetto prevedono il completamento di interventi già finanziati a valere sull’Accordo di programma del 2010 e riguardano la messa in sicurezza del territorio comunale attraverso opere di stabilizzazione del versante.

Più in particolare, il progetto di completamento dell’intervento in località Malavicina, zona via A. Moro, prevede la realizzazione di interventi lungo tre tratti di versante interessati da movimenti franosi, attraverso la costruzione di muri di sostegno tirantati, con fondazioni profonde su pali di grande diametro, per una lunghezza complessiva di circa 170 ml, nonché opere di regimentazione delle acque superficiali, con recapito verso il vallone Zumpano, finalizzate alla riduzione dell’apporto idrico nei terreni.

È prevista, inoltre, la riprofilatura di alcuni tratti di versante. Il progetto di completamento dell’intervento in località Mennavence, zona via S. Pertini, è finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità lungo un tratto di via S. Pertini, interferente con aree a rischio frana segnalate dal Pai, attraverso la realizzazione dei muri di sostegno tirantati, per una lunghezza complessiva di circa 200 ml, nonché di opere di smaltimento delle acque meteoriche con cunette e fossi esistenti di raccolta acqua superficiali.

L’importo contrattuale, al netto del ribasso di aggiudicazione pari al 32,757%, ammonta a euro 942.767,04, oltre Iva. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in 366 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.