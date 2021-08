Caserma dei carabinieri di Cetraro, Siulm: “perché non viene assegnata?”

CETRARO (CS) – “Fare sindacato significa occuparsi anche di problemi scomodi o di faccende poco chiare come nel caso della caserma dei carabinieri di Cetraro”. A scriverlo è Amedeo Di Tillo, segretario SIULM Calabria: “uno stabile nuovo, costruito appositamente per essere adibito a una moderna e funzionale caserma di carabinieri e che doveva avere lo scopo di sostituire la vecchia sede dove attualmente sono ancora ubicati i militari. Ma nonostante la struttura sia in regola con tutte le autorizzazioni, è in possesso di tutti i requisiti ed ha superato tutte le prove e gli standard richiesti, ormai da molti anni non si riesce a venire a capo di una situazione grottesca e dai contorni poco chiari”.

“Personalmente – prosegue Di Tillo – ho avuto modo di svolgere servizio nell’Arma proprio sul territorio di Cetraro e ho potuto rendermi conto di quanto sia difficile operare su quel territorio per difendere quotidianamente la legalità e il senso dello Stato. È davvero paradossale che non si riesca a risolvere una vicenda che potrebbe aiutare i militari nello svolgimento del proprio dovere migliorando le condizioni di vita e dando anche un segnale a tutto il territorio di una forte presenza dello Stato. Sarebbe un modo per far sentire le istituzioni più vicine ai cittadini. E sarebbe anche un modo per dare un segnale concreto di vicinanza ai militari che vi prestano servizio, soprattutto a coloro che hanno famiglia dal momento che la nuova caserma è dotata di alloggi per il personale e le loro famiglie”.

“Su vicende come queste ci saremmo aspettati – conclude il segretario del Siulm Calabria – la vicinanza e l’adesione convinta delle altre organizzazioni sindacali invece dobbiamo constatare come alcune di loro abbiano preferito le passerelle e gli incontri mondani invece di prendere posizione su un tema scomodo e controverso come questo.

Ora ci aspettiamo dai vertici dell’Arma un segnale chiaro e inequivocabile. Questo è il momento della chiarezza. Occorre che tutti dicano da che parte stanno e se vogliono che un presidio di legalità e di giustizia venga finalmente reso operativo a beneficio non solo delle donne e degli uomini dell’Arma ma di tutto un territorio che faticosamente sta cercando di riprendersi e di tornare protagonista delle scelte che riguardano il proprio futuro”.