I rifiuti della provincia di Cosenza anche a Crotone e Lamezia. Riprendono i conferimenti

SAN MARTINO DI FINITA (CS) – Una settimana fa l’ordinanza del presidente f.f. che dichiarava zona rossa il piccolo comune di San Martino di Finita per una settimana. Decisione arrivata a seguito della richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza che aveva rilevato una “significativa circolazione virale” tra la popolazione residente ed un’incidenza decisamente superiore alla media regionale con una decina di contagi accertati su una popolazione di circa 980 abitanti. Tra loro anche il sindaco Paolo Calabrese che si trova ancora ricoverato in ospedale ma le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Nuovo giro di tamponi il 5 agosto

Sono stati giorni difficili per il piccolo comune del cosentino, costretto nuovamente a chiudere le attività in piena stagione turistica e con i cittadini tornati a dover rispettare tutte quelle misure restrittive imposte dalla zona rossa. Ma proprio nel momento più difficile tutta la comunità ha saputo reagire in modo esemplare, rispettando alla lettera l’ordinanza e aiutando i sanitari dell’Asp e il comune nel tracciamento, comunicando in modo tempestivo il proprio nominativo per contenere la diffusione dell’epidemia. Ad oggi le persone positive al covid sono 7 e martedì scorso il Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene e Sanità Pubblica, ha effettuato i tamponi molecolari alle 53 persone, tra positivi e contatti stretti, raggiunti dalle ordinanze di quarantene. Un nuovo giro di tamponi è invece previsto per il 5 agosto.

“Cittadini responsabili e collaborativi”

“Sono state settimane difficili – ci spiega l’assessore Illary Licursi – soprattutto dopo il ricovero del primo cittadino Paolo Calabrese, anche lui risultato positivo. Nonostante il periodo di dura prova, ringrazio chi ha dovuto affrontare fin dall’inizio e in prima persona il Covid-19, per aver trovato il coraggio, collaborato e comunicato in modo tempestivo i propri nominativi e i contatti, in modo da circoscrivere la diffusione dell’epidemia. Questo – spiega l’assessore – è stato un gesto di grande responsabilità e attenzione nei confronti della propria comunità. Un comportamento esemplare dove tutti hanno avuto la pazienza, la costanza e la disponibilità nel prestarsi due volte per essere sottoposti al test molecolare ed accertare le proprie condizioni di negatività, chiedendo anche un grande sacrificio a chi, ancora oggi, si ritrova con le proprie attività commerciali chiuse ed è in attesa di revoca”.

“Positivi in diminuzione, vaccinazioni continuano”

“Ad oggi i casi di positività sono diminuiti e sono d’accordo che occorre garantire controllo e monitoraggio sul territorio, Ma è altrettanto vero che è necessario collaborare in maniera assidua ed ottimizzare nel miglior modo i tempi tra le stesse Istituzioni, per assicurare la totale vicinanza e serenità ai nostri cittadini. La comunità si è dimostrata responsabile, la maggior parte della popolazione è vaccinata e continua a vaccinarsi. Auguriamo a chi ancora risulta positivo e al nostro Sindaco – conclude Illary Licursi – una pronta e sana guarigione. L’intera comunità di Sana Martino di Finita e il gruppo di Maggioranza aspetta con entusiasmo il Suo rientro”.