Rossano: cartucce in una borsa frigo e fucile nel ripostiglio, fratelli in manette

ROSETO CAPO SPULICO – La Città delle Rose ottiene per la prima volta nella sua storia la Bandiera Spighe Verdi 2021, un riconoscimento della Foundation of Environmental Education che certifica, ancora una volta, il grande lavoro svolto a 360 gradi dalla squadra amministrativa e da tutta la macchina comunale. Spighe Verdi è il programma per lo sviluppo rurale sostenibile e premia i Comuni che si sono contraddistinti nella valorizzazione e negli investimenti sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Nel programma Spighe Verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. Anche in questo caso, così come avviene per la Bandiera Blu, la candidatura è stata sottoposta ad un rigido protocollo in cui è prevista la rispondenza a criteri contenuti in diverse aree tematiche come la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni.

Cinquantotto i Comuni premiati in tutta Italia, di cui 6 in Calabria, con le riconferme di Trebisacce, Santa Maria del Cedro, Sellia e le new entry Belcastro, Montegiordano e Roseto Capo Spulico. “Ricevere questi riconoscimenti – ha detto il sindaco Rosanna Mazzia – ci ripaga di tutti gli sforzi e di tutto il lavoro che svolgiamo ogni giorno al servizio della Comunità. Negli ultimi anni Roseto è stata attenzionata dai più importanti osservatori nazionali, entrando a far parte della rete dei Comuni Virtuosi, vincendo il Premio Nazionale dell’Economia Civile, conquistando la sua quinta Bandiera Blu consecutiva, due bandiere Eco-School e oggi la sua prima Bandiera Spighe Verdi. Non si arriva a questi risultati per caso, per questo voglio ringraziare gli uffici comunali e tutti i miei colleghi Amministratori, in particolare i miei delegati all’Ambiente, all’Agricoltura e alla Valorizzazione dei Prodotti Tipici, Lucia Musumeci, Giuseppe Nigro e Margherita Rizzuti, per il grande lavoro di squadra svolto in questi anni. Continueremo ad impegnarci e a dedicarci alla nostra Roseto con sempre più passione per confermare questi traguardi e per raggiungerne sempre di più importanti”.