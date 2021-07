Unesco, faggete di Aspromonte e Pollino diventano “Patrimonio dell’Umanità”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sono finiti in manette con l’accusa di ricettazione e detenzione abusiva di armi comuni da sparo e relativo munizionamento, i fratelli F.G.A di anni 37 e F.G. di anni 33, entrambi residenti nell’area urbana di Rossano con a carico numerosi precedenti. L’arresto è scaturito dopo una perquisizione personale e domiciliare a carico dei due fratelli. In uno zaino, in particolare una “borsa frigo”, sono state trovate 278 cartucce calibro 12, mentre all’interno di un ripostiglio, un fucile a canne sovraesposte dello stesso calibro occultato nelle conserve alimentari.

I primi accertamenti hanno consentito di verificare che l’arma era in buono stato di funzionamento e pronta per un eventuale utilizzo. Il fucile però era stato rubato nel corso di una rapina consumata agli inizi del 2020 in uno comune della provincia di Brindisi. Alla luce degli elementi raccolti F.G.A. e F.G. sono stati tratti in arresto, e dopo le formalità di rito, tradotti presso la casa circondariale di Castrovillari.