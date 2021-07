Riapertura della tratta ferroviaria Rogliano-Soveria Mannelli. “Lavori accantonati?”

COSENZA – “In merito alla riapertura del tratto ferrato da Rogliano a Soveria Mannelli, sembrerebbe che, di recente i lavori citati siano stati accantonati. Vorremmo ricordare che il tutto ebbe inizio attraverso una nota diffusa dalla Regione Calabria in data 18 settembre del 2019, annunciando di aver stanziato ben 8,5 milioni di euro per riaprire al transito l’intero storico percorso che unisce le città di Cosenza e Catanzaro collegando la serie di paesi delle due province attraversati dalla tratta ferrata”. Lo scrive in una nota la Confail Faisa che ha i rivolge al f.f. Presidente della Regione Calabria e all’ Assessore Infrastrutture chiedendo di “poter essere informati in merito a quanto sottoscritto sulla situazione reale dei lavori in corso d’opera, tenendo conto degli investimenti avviati come sopracitato di 8,5 milioni di euro, il quale ci auguriamo che non ci siano vincoli di scadenza per poterne usufruire ancora”.

“L’ ex Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e l’ex amministratore pro-tempore delle Ferrovie della Calabria – scrive ancora l’organizzazione sindacale – cosi, si ritenevano soddisfatti di aver definito tutti gli aspetti progettuali e alla firma del contratto dei lavori Alla scrivente tale situazione di questo accantonamento improvviso per il ripristino della suddetta tratta desta preoccupazione. I sindaci, pendolari e dipendenti sono preoccupati. Come organizzazione sindacale., ci poniamo la domanda, se il governo Regionale abbia ancora intenzione di ripristinare il tratto Cosenza-Catanzaro. E’ paradossale come l’unica Ferrovia regionale cioè Ferrovie della Calabria, abbia cosi ridotto i servizi, abbandonando i pendolari, lasciandoli senza servizi di trasporto ferroviario, ridotto ai minimi termini”.