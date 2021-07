International Street Food, il festival del cibo di strada fa tappa nel cosentino

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – I cittadini sono esasperati dall’emergenza ambientale in cui versa Via Cerasaro e lanciano un grido d’aiuto alle istituzioni. “Nella più totale assenza di ogni richiesto intervento di qualsiasi tipo da parte dell’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano, del vertice politico-amministrativo e di tutti i suoi uffici più volte formalmente coinvolti, in primis quello ambiente e servizi sociali letteralmente latitanti rispetto a segnalazioni e denunce fatte da anni in tutte le sedi; ed in attesa che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari dia finalmente seguito alle diverse denunce sporte per le gravi omissioni ed inerzia dell’ente e del Sindaco quale massima autorità sanitaria rispetto ad una emergenza igienico-sanitaria e di incolumità pubblica, constatata in più momenti da tutte le autorità competenti e che si protrae peggiorata dal 24 giugno 2019; a nome dei residenti-resistenti di Via Cerasaro, nel centro storico dell’area urbana di Rossano, Lenin Montesanto fa appello pubblico al Prefetto di Cosenza, ultimo baluardo dello Stato di diritto, affinché sostituendosi a quanti dovrebbero intervenire:

Faccia predisporre da parte dei soggetti competenti, nel citato quartiere della storica Camara Cerasaro (a pochi metri da Carabinieri, Polizia Municipale e Comune), in cui continuano ad insistere discariche abusive, edifici pericolanti, canili privati, case occupate ed uno stato di illegalità diffusa e di permanente emergenza igienico-ambientale, un urgente quanto imponente intervento di derattizzazione , poiché l’intera area risulta letteralmente infestata da topi, come certificato nella giornata di ieri (giovedì 22 luglio) da società specializzata incaricata privatamente; provvedendosi altresì più volte richiesto taglio dell’enorme fico selvatico insistente sul percorso della storica Porta dell’Acqua, da sempre covo di ratti, rettili e insetti di ogni dimensione, soprattutto d’estate, in coincidenza dell’area deposito rifiuti urbani.

Esorti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile a formalizzare, a beneficio della sicurezza di tutti, anzi tutto di passanti e residenti, lo stato di pericolosità o meno dell’immobile insistente su Via Cersararo, andato distrutto a causa di un incendio il 24 giugno 2019, fatto subito abbandonare dai dimoranti dell’epoca, transennato dalla manutenzione comunale alla presenza di tutte le forze dell’ordine e dello stesso Sindaco, ma riabitato indisturbatamente ed abusivamente subito dopo, una volta fatte sparire le transenne comunali.

Inviti la Guardia di Finanza a verificare se le più volte denunciate situazioni di emergenza igienico-sanitaria, espressamente riferite ai dimoranti dei due immobili in questione siti in Via Cerasaro il cui evidente stato di disagio è stato più volte segnalato invano ai servizi sociali del Comune di Corigliano-Rossano, siano o meno, tutte o in parte, conseguenza di eventuali situazioni di disagio/indigenza economica oppure non giustificate e non giustificabili, oltre che per aperta violazione di norme di ogni genere, anche alla luce della quantità dei diversi sostegni economici pubblici di cui i soggetti in questione eventualmente beneficiano.