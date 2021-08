Mario Biondi in concerto sul palco di Roseto Capo Spulico

ROSETO CAPO SPULICO – Tutto pronto perun nome che non ha bisogno di presentazioni, è senza dubbio uno degli artisti italiani più famosi e apprezzati al mondo., per un concerto live indimenticabile. Al centro del nuovo tour del cantante siciliano, il suo ultimo lavoro discografico, un album anticipato dal singoloe che vanta la collaborazione artistica di artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Enzo Avitabile, Dodi Battaglia, Il Volo e Annalisa Minetti. Ma non mancheranno i grandi capolavori e i brani di maggior successo come “This is what you are”, “Love is a temple”, “Shine on” e molto altro ancora.

“Vogliamo offrire ai nostri ospiti un’estate di altissimo livello, con artisti di assoluto prestigio e di spessore internazionale – ha affermato il Sindaco Rosanna Mazzia – che innalzino sempre di più l’offerta turistica della nostra Roseto Capo Spulico. Sarà una grande estate da vivere insieme.” Nonostante il clima di grandi incertezze legate alla pandemia, il programma estivo di Roseto Capo Spulico si preannuncia ricco di eventi di grandissimo livello.