San Fili, scontro tra due auto lungo un viadotto. Lunghe code sulla statale 107

SAN FILI – Un incidente tra due auto, fortunatamente senza grosse conseguenza, è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 107 Silana-Crotonese nel territorio di San Fili. Per cause in corso di accertamento una Audi A1 e una Opel Zafira hanno avuto un tamponamento mentre stavano percorrendo il viadotto Carrera in direzione di Paola. Nessuno degli occupanti ha riportato grosse conseguenze, mentre a risentirne è stato soprattutto il traffico veicolare, rimasto bloccato per diversi minuti mentre lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni. Sul posto una pattuglia della polizia stradale per ricostruire e accertare la dinamica dell’incidente, mente il personale dell’Anas sta operando per la gestione del traffico, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della zona.