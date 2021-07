Tarsia, tragico schianto in galleria sulla A2. Muore un finanziere, grave il collega

TARSIA (CS) – Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio all’interno di una galleria sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 224+900, in provincia di Cosenza. Esattamente poco dopo lo svincolo di Tarsia in direzione Salerno. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante ed una vettura, una Volvo rossa, sulla quale viaggiavano due persone, entrambe militari apparentamenti alla Guada di Finanza. Uno di loro purtroppo è deceduto sul colpo, mentre un secondo finanziere è rimasto ferito in modo molto grave ed è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Disagi per la viabilità con la galleria della corsia Nord della A2, nel tratto interessato dall’incidente, rimasta chiusa sino al termine delle operazioni di soccorso, mentre il transito è stato successivamente aperto sulla sola corsia di sorpasso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, personale della polizia stradale per gli adempimenti di competenza e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, mente gli uomini dell’Anas si sono occupati del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.