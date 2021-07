Beccato mentre getta la droga dall’auto, arrestato 33enne nel cosentino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nel pomeriggio di ieri la polizia di Corigliano – Rossano insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, ha arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, I.D. di anni 33. Le indagini e i servizi di appostamento hanno condotto gli agenti a fermare, nel centro cittadino di Corigliano, un’autovettura con a bordo I.D. ed altro passeggero, cogliendo in flagrante il 33enne che – prima di essere fermato – gettava un involucro in cellophane che conteneva Marjiuana. La droga è stata rinvenuta anche addosso all’altro passeggero nell’atto della perquisizione personale.

Successivamente, in una perquisizioni all’interno dell’abitazione di I.D. sono stati rinvenuti all’interno di una credenza, ubicata nel vano cucina, 2 involucri in cellophane contenente Marjiuana del peso complessivo di 47 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione nonché del denaro in contante per un ammontare di circa € 3.000,00.

Per i fatti sopra esposti, il passeggero in auto che accompagnava il 33enne è stato segnalato amministrativamente al Prefetto di Cosenza per i provvedimenti del caso mentre I.D. è stato arrestato in flagranza per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.