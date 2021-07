Estate in Sila 2021, presentati gli eventi sportivi dell’Ente Parco

COSENZA – Così come fatto per gli eventi sportivi invernali, il Parco per l’anno in corso ha previsto, in sede di programmazione annuale di bilancio, di incentivare e sostenere progetti eco-compatibili ed ecosostenibili che favoriscano il contatto con la natura attraverso la pratica di discipline sportive individuali e/o di squadra da svolgersi all’aria aperta, sia a livello amatoriale che agonistico, nelle diverse stagioni dell’anno. Oltre al calendario delle attività è stato anche siglato un protocollo d’intesa biennale con la FICK – Federazione Italiana Canoa e Kayak, finalizzato a valorizzare e incrementare la visibilità e l’attrattiva del territorio del Parco Nazionale della Sila, in particolare di Lorica e del Lago Arvo – quale centro di avviamento allo sport della canoa della paracanoa e del kayak, meta per allenamenti agonistici e manifestazioni sportive.

Eventi in programma

Oltre al primo evento, il Triathlon Cross Sila che prosegue oggi e domani 11 luglio, e che rientra nel Circuito Nazionale Cross Triathlon della FITRI, il 22 agosto la Sila ospiterà la quinta edizione della “SILA EPIC MTB MARATHON”, un evento che il il Presidente dell’ASD “Mountain Bike Sila” Giovanni De Meco, organizzatore della maratona, ha definito come un figlio del lavoro premuroso e costante dell’Ente Parco, che è cresciuto negli anni, dalla portata internazionale e che a pochi giorni dall’apertura delle adesioni conta già 200 iscritti. Un evento , anche questo, che unisce la Natura con lo sport e diventa un’occasione di scoperta.

Con lo stesso entusiasmo e voglia di far crescere il territorio attraverso lo sport ha presentato la “DOMINATETHEAQA” il Presidente dell’ASD “Cosenza Nuoto” Francesco Manna, organizzatore dell’evento, che si terrà dal 3 al 5 settembre. Lo scenario è il meraviglioso lago Arvo, che diventa protagonista per una manifestazione che significa un cambiamento, un’innovazione e una valorizzazione del lago come spazio non solo sportivo ma formativo e di nuove opportunità. 500 gli atleti che si sfideranno e che vivranno il territorio per 3 giorni.

La Vice Presidente dell’ASD “Canottieri Lorica”, affiliata FICK – Federazione Italiana Canoa e Kayak, la dott.ssa Rossella Amelio, che ha sottolineato l’importanza di tale fermento, che guarda al futuro e che vede il centro sportivo come simbolo che unisce diverse discipline che possa diventare un punto di riferimento per lo sport e per gli atleti. Con la stessa emozione Daniele Donnici, Presidente della Rete d’imprese “Destinazione Sila”, ha evidenziato che la sinergia delle realtà coinvolto aggiunge un plus al lavoro e all’impegno che ogni giorno, tutti, facciamo per il territorio. Un percorso, quello del turismo sostenibile in Sila che sta diventando una scelta in tutti i settori e che diventerà cruciale nel futuro. Tutti gli attori devono sentire il peso e la responsabilità di accogliere e rafforzare i servizi e quindi il territorio. Il Presidente del Gal Sila, Antonio Candalise, ha concluso l’incontro, affermando che momenti ed eventi come quelli in programma rappresentano la crescita per il territorio, e la strada da percorrere, ma è necessario mettere a sistema i diversi attori e mostrargli la forza dell’innovazione.