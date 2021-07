Mottarone, serbatoio dell’acquedotto di Stresa sarà intitolato a Serena Cosentino

CETRARO – Il traffico ferroviario sulla direttrice Salerno-Reggio Calabria è rimasto sospeso per alcune ore a causa di un tragico incidente mortale. Un ragazzo di 22 anni, di nazionalità straniera, è stato travolto e ucciso da un convoglio nei pressi della stazione di Cetraro intorno alle 19. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane, travolto da un Frecciarossa che viaggiava in direzione Sud e trascinato per diversi metri lungo la linea ferrata. Sono in corso tutti gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria che dovranno stabilire se si sia trattato di un estremo gesto da parte del ragazzo o di un fatale quanto tragico incidente. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Due convogli sono stati parzialmente cancellati come l’IC 1511 Roma Termini Reggio Calabria Centrale fermato a limitato a Scalea e con i passeggeri che hanno proseguito il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Reggio Calabria Centrale, e il regionale 5590 Cosenza – Napoli Centrale sospeso a Paola. Per tutti gli altri convogli, invece, si registrano ritardi fino a 100 minuti.

FOTO DI REPERTORIO