Covid, due casi accertati in un centro di fisioterapia a Belvedere

PATERNO CALABRO (CS) – Il polo scolastico ha ospitato stamattina l’avvio delle attività del progetto “Experiental Lab per bambini e ragazzi di Paterno Calabro”. Il progetto è stato finanziato con i fondi dell’avviso pubblico “EduCare” del Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e prevede la realizzazione di una serie di attività finalizzate all’educazione informale, non formale e dell’empowerment educativo delle nuove generazioni. Il progetto, inizialmente previsto per il 2020, ha subito dei ritardi nell’avviamento a causa degli sviluppi pandemici della scorsa stagione invernale, pertanto ha visto la luce in concomitanza della stagione estiva.

Bambini e ragazzi, di età compresa tra i 3 e i 13 anni, potranno vivere un’estate e un inverno ricchi di momenti di socialità e di esperienzialità, in piena sicurezza, per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia.

Proprio sul tema del ritorno alla socialità dei più piccoli è intervenuta il sindaco di Paterno Calabro, Lucia Papaianni, che, durante la presentazione del progetto, ha dichiarato: “La ripartenza della nostra terra, e in particolare del nostro comune, parte dalla possibilità di far socializzare dei più piccoli. Oggi i bambini e i ragazzi di Paterno Calabro tornano a fare comunità dopo oltre un anno di pandemia. Purtroppo, i più giovani hanno pagato uno dei prezzi più alti della pandemia: la mancanza di momenti di socializzazione con i coetanei. È mio dovere, come amministratore, permettere che i piccoli cittadini di Paterno possano tornare a vivere esperienze con i propri coetanei che stimolino la loro creatività, il rapporto con la natura e l’interesse verso la storia del nostro paese”.

“Experiental Lab Paterno” sarà un progetto che coinvolgerà tutto il territorio, grazie all’interazione con le famiglie e le associazioni paternesi, proponendo ai bambini attività laboratoriali esperienziali, escursioni in natura, di conoscenza degli antichi mestieri, di attività teatrali, sportive e creative in un arco di tempo che arriverà fino al dicembre del 2021, con lo scopo di far ripartire definitivamente la vita dei più piccoli.