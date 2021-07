Cetraro, focolaio Covid in una colonia estiva

COSENZA -A fronte dell’emergenza rifiuti che da diversi giorni sta interessando la città e tutta la provincia di Cosenza, non è arrivata nessuna risposta in merito nè deciso un incontro da parte della Regione Calabria. A darne comunicazione il presidente del Consorzio Valle Maximiliano Granata che spiega come “in data 29/06/2021 in una lettera indirizzata al Presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì , all’Assessore Regionale all’Ambiente Colonnello Sergio De Caprio, al Dirigente Generale, al presidente dell’ATO 1 Cosenza, al Duc ATO Cosenza, a Calabra Maceri e Servizi SPA e per conoscenza al responsabile dell’ufficio tecnico del Consorzio Valle Crati Ing. Oreste Citrea, avente ad oggetto la discarica consortile di loc vetrano San Giovanni in Fiore, il Presidente del Consorzio Valle Crati ha evidenziato l’imminente esaurimento dei conferimenti e realizzazione lavori a seguito di rilascio provvedimento autorizzatorio unico in materia ambientale Paur, stato di emergenza, comunicazioni per uscire dall’emergenza. Abbiamo precisato che al fine di scongiurare siffatta imminente ma soprattutto preoccupante problematica, risulta assolutamente indispensabile addivenire ad una o più soluzioni condivise tra tutti gli enti in indirizzo che consentano, di proseguire, comunque i conferimenti, considerata la momentanea totale assenza di impianti nei quali conferire i rifiuti prodotti dal territorio della provincia di Cosenza.

“Infine – è scritto ancora nella missiva – a fronte delle considerazioni sopra esposte, abbiamo invitato con estrema ed assoluta urgenza tutti gli enti in epigrafe ed i loro responsabili a voler promuovere nell’immediato un incontro che convogli forze istituzionali ed uffici preposti verso la formulazioni di soluzioni di carattere tecnico ed economico che consentano di scongiurare l’interruzione del servizio di conferimento da erogare presso la discarica di San Giovanni in Fiore”. Lettera che è rimasta senza risposta mentre la spazzatura continua a invadere strade e condomini.