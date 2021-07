L’appello della mamma di Daniel in coma a Cosenza “la voce di un calciatore lo può aiutare”

COSENZA – Daniel, 16 anni, si trova ricoverato da tre giorni a Cosenza in condizioni molto gravi quando due giorni fa, su via Roma a Spezzano della Sila ha avuto un terribile incidente a bordo di uno scooter che ha impattato contro un auto. Il ragazzo, passeggero, è rimasto incastrato sotto l’auto ed ha riportato ferite gravissime ed un trauma cranico. Trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata si trova in rianimazione in coma. Oggi la mamma del giovane lancia un appello di aiuto e speranza affinché si compia un piccolo miracolo “mio figlio versa in gravissime condizioni per un trauma cranico severo nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza, i medici non si pronunciano più di tanto. Noi genitori le stiamo provando tutte, gli parliamo e speriamo in un miracolo, non possiamo fare altro! Molte persone ci hanno detto che i pazienti in coma ci ascoltano, sentono le voci, allora io ho pensato che un messaggio di un giocatore della Juventus che lo incita a combattere… forse e dico forse potrebbe essere uno stimolo in più …lui adora alla follia Ronaldo, però mi rendo conto che è quasi irraggiungibile ma spero che qualcuno possa aiutarci! Ci serve un miracolo e un messaggio positivo per Daniel”.