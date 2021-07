Bisignano, pauroso incendio devasta i capannoni di un vivaio. Chiesto intervento aereo

PODEROSA (AL) – Tragedia a Predosa, in provincia di Alessandria, in Piemonte. A morire sulle strade dell’alessandrino un uomo di 44 anni, Giuseppe Cerminara, originario di San Giovanni in Fiore. L’autotrasportatore alla guida di una betoniera, ha improvvisamente sbandato ed è precipitato per cause ancora da accertare, dal ponte di Predosa. Il tragico incidente è avvenuto questa stamattina, 3 luglio, intorno alle 9. Quando i primi soccorsi sono giunti sul posto, per lui ormai non c’era più nulla da fare. Le operazioni per il recupero del mezzo pesante si sono rivelate particolarmente difficoltose. Al lavoro una maxi gru che, dal ponte, soprastante, ha cercato di agganciare il camion. Per consentire le operazioni la strada SP179 nel tratto tra la rotonda di Predosa e la strada per Novi Ligure / Ovada è stata interrotta. Sul posto oltre a diverse squadre di Vigili del Fuoco che hanno lavorato con le motoseghe nella boscaglia sottostante per agevolare le operazioni di recupero del corpo senza vita di Cerminara. Presenti anche anche i Carabinieri di Capriata d’Orba per capire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi più plausibili quella di un improvviso malore del conducente.

Il cordoglio del Sindaco di San Giovanni in Fiore

“Giuseppe Cerminara, un nostro giovane concittadino, ci ha lasciato a seguito di un tragico incidente. Ne siamo addolorati. L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia e agli altri suoi affetti, cui esprime affettuosa vicinanza e profondo cordoglio”. Così su Facebook Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, che a nome dell’Amministrazione comunale ha espresso profondo cordoglio.