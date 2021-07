Praia, uccide il suo cane in spiaggia. La condanna dell’Amministrazione

CETRARO (CS) – L’iniziativa intende attivare l’intero mondo della vela italiana in un flash mob per esprimere un tangibile e concreto sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne è stata promossa da “10000 Vele di Solidarietà” che si è già interessata in passato per lodevoli attività solidali e di promozione sociale. Nel 2011 ha raccolto fondi in favore degli alluvionati dello spezzino e delle 5 terre mentre nel 2017 i fondi sono stati destinati ai terremotati di Amatrice. La tematica scelta per il 2021 è la lotta alla violenza contro la donne, è quanto mai attuale per i fatti, tristi e sconcertanti che quotidianamente accadono in tutto il mondo.

Occorre una maggiore sensibilizzazione verso il grave fenomeno della violenza sulle donne, definito dall’Onu un “flagello mondiale”. E’ un appello a tutte le donne e agli uomini di buona volontà ad attivarsi e ad impegnarsi per fermare le molteplici forme di crimini contro le donne. Tali storie di violenza sulle donne devono scuotere anche le coscienze e suscitare vergogna e orrore in qualsiasi persona di buon senso. E’ necessario un cambio di rotta per una società più civile.

Hanno dato in particolare il patrocinio all’iniziativa il Comune di Cetraro e l’Ufficio Circondariale marittimo di Cetraro: la Lega Navale di Cetraro e il Centro velico Lampezia hanno raccolto con piacere l’invito ed assieme hanno organizzato una manifestazione velica che si terrà nel primo pomeriggio del 4 luglio.

Il percorso sarà lungo la costa in modo da coinvolgere anche i bagnanti e villeggianti. La partenza è prevista alle ore 15,30. Le istruzioni della veleggiata saranno fornite a tutti i partecipanti non appena stilate. Si prevede la partecipazione di almeno 25 imbarcazioni. La partecipazione è gratuita e non è prevista nessuna raccolta di fondi.

L’invito è ad esporre un nastro rosso sulle barche e tutti coloro i quali ne possiedono una o possono procurarsela, sono quindi invitati ad uscire e ad issare un lungo nastro rosso sui loro alberi quale segno distintivo e di appartenenza a questa enorme flotta solidale. Le barche a vela tutte assieme stenderanno un simbolico e lunghissimo nastro rosso per gli 8000 chilometri di coste di mari e laghi del nostro Paese.