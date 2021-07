Soccorso alpino e Guardia di finanza, addestramento congiunto in Sila

COSENZA – Le strade sono pericolose? La messa in sicurezza non viene eseguita? La via più facile non è certo procedere ai lavori ma vietare il transito ai mezzi a due ruote. Troppe le buche e le strade dissestate e il problema è presto risolto: per evitare che motociclisti o bikers possano correre pericoli, gli si vieta il transito. Il tutto in un territorio che d’estate è particolarmente frequentato da queste due categorie di visitatori per godere della montagna assaporandone il fresco, gli odori e la bellezza della sua natura.

Tante le segnalazioni giunte in redazione, non solo da parte di cosentini ma anche di turisti che arrivati in Sila in moto, hanno trovato l’amara ‘cartellonistica’. In una stagione turistica che deve ripartire certamente non è un buon biglietto da visita, considerato anche che il territorio è già duramente mortificato dalle difficoltà legate alla viabilità a causa del protrarsi dei lavori sulla Statale 107 Silana Crotonese.