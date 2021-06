Ennesima tragedia sul lavoro, 40enne muore schiacciato dal trattore ad Altomonte

AMANTEA (CS) – Anche La Guarimba tra i festival di cinema italiani che ha preso parte a gli Stati Generali del Cinema: 100 eventi del settore riuniti al Giffoni per redigere e pensare insieme una proposta di rilancio per il cinema da inviare e condividere con il ministero della Cultura. Un’iniziativa partita da Giffoni che lo scorso febbraio ha censito rassegne ed eventi cinematografici di tutta la Penisola coinvolgendo i più rilevanti con l’intento di dar vita ad un manifesto di proposte condiviso e condivisibile in tre giornate di incontri e confronti, dall’11 al 13 giugno, e che hanno visto la partecipazione di circa 200 operatori e 100 eventi.

La Guarimba, il festival internazionale ad Amantea

Tra questi non poteva mancare la voce de La Guarimba e del suo festival internazionale che con audacia porta avanti da 9 edizioni nella cittadina sul tirreno senza sale cinematografiche: «ai colleghi che curano rassegne di cinema e festival in altre città d’Italia ho presentato l’esperienza de La Guarimba ad Amantea – commenta il suo ideatore, Giulio Vita – che da nove anni è l’unica offerta culturale dedicata al cinema della città. Abbiamo da sempre fatto rete con festival di tutta Italia, e anche all’estero, per condividere con eventi di questo tipo la nostra idea di organizzazione e di crescita. Abbiamo anche parlato dei nostri piani futuri, della volontà di voler costruire uno spazio culturale per il paese senza cinema, proprio per questo motivo siamo presenti al Giffoni e sposiamo la loro iniziativa, perché siamo convinti che dalla condivisione nasca la crescita, per il settore in generale, e per i singoli eventi».

Tra i temi affrontati agli stati generali del cinema in primis proprio il ruolo dei festival nella rete culturale italiana, unito al racconto di chi li ha ideati e li ha fatti crescere, come l’esperienza de La Guarimba che in meno di un decennio ha trasformato Amantea dalla città senza cinema in città del cinema. in