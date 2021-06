Tirocinanti, nuova protesta sulla 107 a Spezzano Sila

LORICA – E’ stata pubblicata stamattina la graduatoria provvisoria degli ammessi a patrocinio oneroso ai sensi del “Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti, Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco”, pubblicato lo scorso 15 febbraio 2021. La Commissione esaminatrice ha valutato le istanze pervenute da oltre 60 Soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro proponenti altrettante iniziative e manifestazioni da svolgersi nel territorio dei Comuni ricompresi nel Parco Nazionale della Sila.

Molto ampia la gamma di tematiche entro le quali i richiedenti erano tenuti ad elaborare le loro proposte:

– Recupero e valorizzazione del patrimonio socio–culturale ed etno–demo–antropologico delle comunità locali del Parco;

– Promozione di eventi e manifestazioni che valorizzino l’immagine e l’identità del Parco;

– Promozione di attività di animazione socio–culturale, di sensibilizzazione, di educazione ambientale permanente delle comunità locali del Parco;

– Promozione di attività di ricreazione, di impiego del tempo libero e di attività sportive ecocompatibili che favoriscono la fruizione del Parco;

– Promozione di attività che valorizzino il patrimonio eno–gastronomico prodotto nel territorio del Parco.

L’Ente Parco, in fase di adozione del bilancio di previsione 2021, ha stabilito di destinare alle suddette finalità la somma complessiva di 80.000,00 euro – il doppio rispetto alle somme stabilite negli anni precedenti – per supportare, attraverso la pubblicazione di apposito bando pubblico, la realizzazione di attività volte a favorire la promozione, divulgazione e valorizzazione degli aspetti naturali, culturali e tradizionali dell’area protetta.

Un aiuto concreto e fattivo – soprattutto in questa fase di ripartenza – per coloro i quali si impegnano fattivamente sul territorio, offrendo a cittadini e visitatori occasioni di svago e intrattenimento, spaziando in molteplici ambiti di rilevanza sociale, economica, storica, culturale, sportiva, artistica o scientifica per la Sila.

52 gli eventi patrocinati (QUI la graduatoria), che si svolgeranno entro la fine dell’anno nei Comuni e nelle località turistiche silane delle tre province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, nel rispetto dei vincoli e del regime di salvaguardia vigente nell’area protetta, delle norme anti Covid-19 e con un approccio PlasticFree, in linea con la campagna del Ministero della Transizione Ecologica, sposata dall’Ente sin dal suo primo avvio.

Univoco il pensiero del Presidente dott. Francesco Curcio e del Direttore f.f. ing. Domenico Cerminara: “Confidiamo che, grazie al supporto dell’Ente Parco, si possa garantire un’auspicata ripartenza economica e sociale per il territorio silano, che non può che essere declinata nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile, che si basi sui principi del rispetto e della protezione dell’immenso patrimonio naturale del Parco e che, finalmente, non è più vissuto come un vincolo, bensì come un’occasione di crescita e rinascita”.