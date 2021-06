“Diamante Murales 40”, al via il festival di arte urbana più atteso dell’estate

CETRARO (CS) – Il magistrato Massimo Lento, da pochi giorni nominato presidente del tribunale di Castrovillari, è stato colto da un malore mentre si trovava in spiagga a Cetraro, in località Lampetia. Secondo quanto si apprende Lento stava per entrare in acqua quando si è accasciato sulla spiaggia. Il primo soccorso è stato effettuato da un carabiniere libero dal servizio, dopo che la moglie e alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena, hanno lanciato l’allarme. E’ successivamente atterrato l’elicottero del 118 e sul posto è arrivata anche un’ambulanza. Massimo Lento si trova ora ricoverato in ospedale all’Annunziata di Cosenza. Al momento non si conoscono le condizioni del giudice ma non sarebbe in pericolo di vita.