Morì in moto sulla statale 106 nel cosentino, legale dell’automobilista “giudizi fuorvianti”

CASSANO IONIO (CS) – Il sindaco di Cassano Gianni Papasso ha firmato un’ordinanza rivolta ai proprietari degli immobili situati nei pressi del Centro commerciale dei Laghi di Sibari per la messa in sicurezza degli edifici al fine di scongiurare un pericolo per la pubblica incolumità. Il provvedimento fa seguito ad un rapporto del Comando di Polizia Locale dopo un sopralluogo presso il Centro commerciale “dove era stato reiteratamente segnalato lo stato degradato di alcuni edifici e constata l’effettiva realtà di quanto segnalato in quanto presentavano intonaci esterni ammalorati e tinteggiature fatiscenti e che, pertanto, risultano necessari interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici in questione per evitare caduta di calcinacci e intonaci che possano mettere in pericolo l’incolumità dei passanti”.

Il sindaco ha ordinato ai 75 proprietari e locatari di 154 immobili siti nel “Centro Commerciale” “di mettere in sicurezza gli edifici onde evitare rischi per l’incolumità dei passanti, di procedere alla pulitura degli intonaci e/o il rinnovo delle tinteggiature, sia delle facciate che delle pareti comunque esterne agli edifici prospicienti aree pubbliche e di ripristinare il perfetto funzionamento dei pluviali”. Nell’atto, si dispone, inoltre, che “la tinta delle pareti esterne, prospicienti le aree pubbliche, richiami il colore originario. I lavori di ripulitura o di rinnovo delle pareti dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno prossimo”.