Intimidazione a Cerzeto, colpo di fucile contro l’abitazione di un consigliere

BISIGNANO – I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di A.B. di 45 anni, indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori e violenza privata.

L’indagine ha consentito di ricostruire l’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, posta in essere dall’arrestato il quale, per la detenzione e lo smercio di droga, si serviva di un bar ristorante del centro cittadino. Infatti, dal marzo 2019, data d’inizio dell’attività, è stato possibile acclarare diversi episodi di spaccio, avvenuti all’interno del locale, il cui accesso era consentito a una vasta platea di acquirenti, sino a divenire per il territorio punto di riferimento per la vendita al dettaglio. Il locale era utilizzato solo per “coprire” le condotte illecite, tanto che non veniva rilevata alcuna presenza di fornitori di alimenti, bevande e accessori per la ristorazione in genere o tantomeno di personale di servizio (cuochi, pizzaioli, camerieri, addetti alle pulizie).