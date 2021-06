Camper prende fuoco sull’A2 tra Sibari e Frascineto

NOVA SIRI – Aveva 54 anni Pietro Amatulli ed era di Villapiana il centauro morto per un tragico incidente accaduto nella serata di ieri sulla Statale 106 Jonica ai confini tra Calabria e Basilicata nei pressi di Nova Siri. L’uomo era a bordo della sua moto, una Dducati, quando per cause ancora in corso si accertamento ha perso il controllo del mezzo in una curva andando ad impattare contro il guard-rail mentre percorreva la complanare Sud che da Nova Siri immette sulla Statale 106 in direzione Rocca Imperiale-Reggio Calabria. Immediati i soccorsi del 118 ma per l’uomo purtroppo non c’è stata nulla da fare. Sull’esatta dinamica dell’incidente e per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Rocca Imperiale. Dolore e sgomento tra la comunità di Villapiana e tra i conoscenti di Pietro che aveva la passione della musica. Era trombettista nell’associazione Musicale “Stella Maris Band” di Villapiana. I funerali dell’uomo si svolgeranno domani mattina alle 9.30.