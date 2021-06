Corigliano, non si ferma all’Alt e crea il panico per strada. Aveva anche droga addosso

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ha messo in pericolo le persone nonostante i militari di Corigliano gli avessero intimato l’Alt. Il giovane di 22 anni non solo non si è fermato ma con il suo motociclo ha iniziato a sfrecciare per le vie dello scalo coriglianese. Intorno alle 19 i carabinieri in Piazza Salotto dopo aver notato strani movimenti da un ragazzo a bordo del suo motorino hanno deciso di fermarlo ed effettuare dei controlli più approfonditi, ma il giovane ha dato vita ad un lungo inseguimento, reso ancor più pericoloso dal consistente traffico in quel momento presente per le vie dello scalo.

Sorpassi azzardati senza rispettare la segnaletica stradale, vie percorse contromano e per diverse volte ha rischiato di causare dei incidente con altre autovetture. Dopo diversi chilometri è stato fermato nei pressi delle zone popolari del “Gallo d’Oro”. Identificato e perquisito è stato trovato in possesso di tre involucri di marijuana. Dagli accertamenti effettuati, inoltre, risultava che il 22enne era senza patente di guida perché mai conseguita ed il motociclo era privo della assicurazione obbligatoria per legge. La droga è stata sequestrata e il mezzo sul quale viaggiava, sottoposto a sequestro per confisca. Per il 22enne scattava una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio oltre a salatissime sanzioni pecuniarie di quasi 6 mila euro.