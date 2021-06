Ritrovato in stato confusionale ma sano e salvo il 59enne scomparso da Morano

MORANO – Domenico Marrone, il 59enne di Morano Calabro del quale non si avevano più notizie da due giorni, è stato ritrovato non lontano dalla propria abitazione. L’uomo, che era stato visto per l’ultima volta nella zona del Castello Normanno giovedì mattino, è stato trovato in stato confusionale ma complessivamente in discrete condizioni fisiche. Dalla mattina erano scattate le ricerche a tappeto con in campo le forze dell’ordine e la locale sezione di Protezione Civile/Gruppo Speleo del Pollino. Al momento l’uomo è con i suoi familiari e con le forze dell’ordine. Il sindaco di Morano Nicolò De Bartolo ringrazia quanti si sono attivati e impegnati nelle ricerche in queste ore.