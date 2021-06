A Rossano un nuovo spazio dedicato agli amanti del bricolage

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il 2 giugno scorso la Giuseppe Miele Srl ha aperto il secondo punto vendita Brico Ok nell’area urbana di Rossano, in viale Sant’Angelo. Il taglio del nastro è stato accompagnato anche dalla benedizione di don Umberto Sapia. Oggi il gruppo Miele, con la nuova apertura, vuole essere riconoscente al territorio dal quale ha ricevuto, in questi anni, soddisfazioni e belle sorprese, e vuole dare un segno di positività e di crescita con l’assunzione di personale. Grazie al nuovo punto vendita in centro città, l’accesso ai materiali e utensili per fai da te e bricolage è raggiungibile a tutti, professionisti e non.

Nel nuovo Brico OK è possibile infatti selezionare materiale per arredo casa, bagno e giardino, illuminazione, ferramenta, vernici, falegnameria ed edilizia. Chi visita la struttura trova una divisione e selezioni di utensili in base al reparto di preferenza in modo da garantire una scelta semplice e accurata ed un personale disponibile e competente.

“Il vostro hobby è la nostra passione”

Da anni l’obiettivo è quello di supportare chi ama il bricolage: “conosciamo bene la soddisfazione di vedere una creazione nata dalle proprie man, per questo motivo i ragazzi del nostro staff sono capaci di aiutare a realizzare anche il più piccolo desiderio e rispondere ad ogni bisogno. Brico OK è una famiglia, e per questo ci tiene a dare il massimo per realizzare e ristrutturare gli spazi e gli esterni di ogni casa”.

Aperto tutti i giorni (compresa la domenica) da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16:00 alle 20:30, sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30, Brico Ok offre anche la possibilità di seguire tramite i social per ricevere informazioni sulle tante iniziative e promozioni.