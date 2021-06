Giuditta Celli, da Cariati all’Antartide per studiare i ghiacciai

CARIATI (CS) – Giuditta Celli per professione, e forse anche per passione, ha scelto di occuparsi del freddo e di mestiere fa la glaciologa. Si occupa di chimica dell’atmosfera, un mestiere che l’ha portata fino agli estremi confini del pianeta e infatti nell’ultimo anno ha ha vissuto in uno dei luoghi più freddi e isolati della terra: il sito antartico denominato Dome C, dove si trova la stazione italo-francese Concordia, punto di riferimento della comunità scientifica internazionale per molte ricerche, come quella sui cambiamenti climatici che ha impegnato la dottoressa Celli per un anno intero. Al termine del quale ha fatto ritorno per un periodo di riposo a Cariati, la cittadina dell’alto Jonio che segna il confine tra le province di Crotone e Cosenza, della quale e’ originaria.

“Eravamo nel nulla assoluto, in un deserto bianco, con temperature fino a meno 102 gradi. Per non sentirci troppo soli, facevamo insieme il tiramisu’. Il silenzio e’ un’esperienza forte, senti solo il battito del cuore, il tuo respiro. L’isolamento e’ stato lungo ma ci ha regalato la gioia del cielo, l’incanto delle costellazioni, ho quasi pianto vedendo l’aurora” racconta la giovane ricercatrice agli studenti di un istituto di scuola superiore di Cariati, incontrati nel suo breve periodo di vacanza. Celli ha parlato loro della stazione Concordia e della sua partecipazione alla spedizione italiana, insieme a tecnici, ricercatori scientifici, un medico e addetti ai servizi (13 persone in tutto), nell’ambito del Programma nazionale delle ricerche in Antartide, gestito da Enea e Cnr”.

“Il suo lavoro è consistito, tra l’altro, nel monitorare degli strumenti e nel prelevare campioni di neve e particolato atmosferico per trarne informazioni sul cambiamento climatico, le conseguenze sulla salute umana, e l’inquinamento che raggiunge l’Antartide. “Non e’ stato facile – ha commentato – affrontare mesi di isolamento e di freddo pungente e pericoloso, cento giorni di buio polare, o la mancanza di cibo fresco, di contatti, della famiglia per poi riabituarsi alla vita normale, ma di certo l’esperienza, umana e scientifica, cambia il punto di vista su molte cose. “Sono una persona che non si ferma mai, amo viaggiare, fare esperienza, pero’ – conclude – sono anche attaccata a casa, il mio porto sicuro”.