Parco della Sila, carabinieri salvano una cucciola di capriolo

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Due giovani hanno tentato questo pomeriggio, intorno alle ore 15, una rapina allo sportello della BCC Mediocrati di Rossano Scalo. Il tentativo – secondo quanto reso noto dall’istituto bancario – è stato sventata dalla centrale operativa della Torpedine ed in particolare da una guardia giurata in servizio al sistema di video-sorveglianza. Il vigilantes ha notato due persone ed in particolare il movimento sospetto di un uomo con il suo continuo andirivieni dalla filiale. In particolare lo ha visto entrare nella stanza del caveau, interdetta a tutti ad eccezione dei dipendenti della banca. Quando ha capito costa stava accadendo, ha immediatamente allertato il 112 facendo scattare l’allarme. In quel momento non c’erano clienti all’interno della filiale. Ai due malviventi non è rimasto altro che scappare prima del pronto intervento delle forze dell’ordine.