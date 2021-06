Scatta l’allarme mentre tentano di rapinare la BCC, indagano i carabinieri

CASRTROVILLARI (CS) – Una donna, A.M., di 39 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri di Castrovillari con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito e pagamento e ricettazione. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della locale Procura. La misura cautelare è stata disposta a conclusione di un’indagine avviata all’inizio dello scorso mese di maggio a seguito della denuncia da parte di un privato cittadino che lamentava il furto del suo portafoglio, al cui interno era contenuta una carta di credito poi utilizzata dalla persona arrestata per effettuare due distinti prelievi dall’importo complessivo di 900 euro.

Le immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza in uso nell’istituto di credito dove si è proceduto ai prelievi di contante, hanno consentito di identificare la donna di cui sono stati anche comparati alcuni indumenti in suo uso con quelli ripresi dalle immagini acquisite. Sempre a carico della donna sono stati raccolti indizi di colpevolezza anche per quanto riguarda il reato di ricettazione per aver ricevuto, al fine di trarre profitto, anche una seconda carta di credito il cui smarrimento era stato denunciato in marzo a Villapiana. La carta era stata utilizzata per alcuni acquisti effettuati prima del blocco in vari esercizi commerciali di Castrovillari (tra cui bar, ristoranti e gelaterie), il cui importo inferiore a 25 euro ha consentito l’effettuarsi delle transazioni con modalità contactless.