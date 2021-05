Paterno Calabro, centro antiviolenza presenta corso gratuito di training autogeno

PATERNO CALABRO (CS) – Tre anni di incontri, supporto, assistenza, attività come primo centro dell’area del Savuto e delle Serre cosentine, accogliendo più di 30 donne e avviando, con alcune di queste, dei percorsi di auto mutuo aiuto, attività di formazione e laboratoriali nonché istituito borse lavoro. Un risultato che lascia riflettere, se si considerano le difficoltà al primo contatto legate alle dinamiche della violenza ancor più amplificate nei piccoli territori come quelli dei borghi calabresi. Un lavoro costante, silenzioso ma non troppo, quindi, quello che le operatrici del Cav di Paterno Calabro portano avanti in rete con le istituzioni, i servizi e gli operatori sociali che, grazie alla sottoscrizione di due ulteriori convenzioni con il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari della Regione Calabria inerenti il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” sarà migliorato e incrementato di attività e servizi.

È obiettivo del Cav Paterno Calabro incrementare e rafforzare le attività di sensibilizzazione e disseminazione, non solo nei Comuni limitrofi, ma anche e soprattutto nelle scuole. “La presenza sul nostro territorio è il segno di una attenzione ad un bisogno che non sempre riesce ad esprimersi per cultura, per paura, per sottovalutazione – dichiara il sindaco Lucia Papaianni. – Invece la problematica della violenza di genere sta assumendo connotazioni così grandi che spaventano e stanno modificando le relazioni e anche lo stare in famiglia. Stiamo offrendo un servizio che è una presenza silenziosa, discreta, ma allo stesso tempo preparata ed efficiente”.

Su questa strada si inserisce anche il prossimo appuntamento che sarà presentato in diretta live sulla pagina facebook del Centro antiviolenza domani, venerdì 28 maggio alle ore 19.00: un corso gratuito di Training autogeno tenuto dalla psicologa Deborah Vizza con l’obiettivo di apprendere quelle tecniche di rilassamento basate sulla correlazione tra stati psichici (in particolare le emozioni) e aspetti somatici dell’individuo. Gli incontri – tutti gratuiti – si svolgeranno in presenza dal prossimo 18 giugno presso la sede del centro a Paterno Calabro.

“La continuità delle attività – afferma la coordinatrice e avvocata del centro Maria Campolo – è garanzia e tutela delle donne che hanno subito violenza; il centro assicura la conformità dei servizi erogati ai parametri di efficienza ed efficacia stabiliti con particolare attenzione alla tempestività delle risposte. Ogni Operatrice – infatti – lavora con l’obiettivo di garantire sostegno e tutela alle donne e ai/alle loro figli/e, valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, logistiche e di rete a disposizione.

La relazione donna-operatrice è agita su un piano di reciprocità e si basa sulla centralità della donna nel percorso; ricordiamo inoltre – continua Campolo – che il Centro offre anche consulenza legale e psicologica gratuita, realizzando azioni interdisciplinari ed interistituzionali sì da assicurare a ciascuna donna un intervento mirato e specifico”. Per chi ne avesse la necessità il numero attivo h24 è 351-9184194.