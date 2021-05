“Una famiglia straziata dal dolore per la morte di Serena”. Parla il parroco di Diamante

DIAMANTE (CS) – L’ultima foto inviata alla mamma la ritrae felice e sorridente. Serena era pronta per una giornata in spensieratezza e aveva avvisato la madre mandandole dei messaggi e una foto. Poi la tragedia. Era circa mezzogiorno, quando il destino ha deciso di fermare il tempo per la famiglia Cosentino a Diamante. Nella tragedia della funivia Stresa-Mottarone hanno perso la vita Serena Cosentino, 27enne di Diamante e il fidanzato Hesam Shahisavandi, 33 anni di origine iraniana.

“I genitori di Serena sono entrambi distrutti dal dolore, così come il fratello e le sorelle. Non ci sono parole per descrivere lo strazio”. A raccontarlo è don Eugenio Hounglonou parroco della Chiesa Gesù Buon Pastore di Diamante. “La famiglia Cosentino è molto cattolica – ha detto don Eugenio – sono persone di chiesa e solo la fede potrà alleviare questo momento tragico. Il papà di Serena cerca di stare vicino alla moglie e ai figli, ma anche lui è profondamente provato. Non c’è una spiegazione razionale, Serena e Hesam stavano bene, dunque è più difficile comprendere questa disgrazia. La madre era serena nel sapere la figlia tranquilla a godersi una giornata libera e questo ha reso tutto ancora più incomprensibile”.

Don Eugenio ha ricevuto la notizia ieri pomeriggio, mentre era in chiesa, al termine della santa Messa e si è subito recato a casa della famiglia Cosentino. “Il sindaco – ha riferito don Eugenio – è venuto da me, mi ha raccontato quanto fosse accaduto e insieme siamo andati a casa, per portare, per quanto possibile, conforto alla famiglia. Tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Serena. Da ieri, a Diamante, c’è solo silenzio, perché nessuna parola può descrivere lo stato di angoscia e dolore che ha colpito tutti”.