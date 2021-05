Precipita da un costone roccioso. Soccorso e trasportato all’ospedale di Cosenza

PAOLA – “La Regione Calabria faccia ritirare quella lettera”. Stamattina in tanti hanno partecipato alla manifestazione scaturita dalla lettera dell’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo al Ministro di rinviare la scelta di RFI e di conseguenza non procedere ai lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Paola-Cosenza ed in particolare della galleria Santomarco. In tanti hanno preso parte al sit in nel corso del quale si sono registrati numerosi interventi anche dei cittadini. “Quello delle infrastrutture è un problema che va avanti da anni – ha dichiarato Doriana, una studentessa – e quello che chiediamo alla Regione Calabria è di accogliere il progetto di RFi perchè studenti, pendolari e lavoratori non possono rimanere indietro”.

E’ prevista la costruzione di una nuova galleria e la Regione deve rivedere questa scelta. Vergogna, ha gridato Graziano Di Natale segretario Questore del Consiglio regionale nel corso del suo intervento – Siamo qua a dire all’assessore Catalfamo che dice che abbiamo raccontato frottole a smentire di aver scritto questa lettera al ministro. Ci sono stati feriti in quella galleria e noi siamo qui a protestare per rivendicare il diritto di condividere la scelta di Rfi. La scelta è di Rfi e vuole costruire una galleria più moderna e mi fa specie che la politica possa dividersi su diritti come questo e non devono esserci campanilismi”. “Il ministro ed Rfi vadano avanti sul progetto della costruzione della nuova galleria o della messa in sicurezza di quella esistente”.