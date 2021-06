Teatro di Mendicino, due appuntamenti da non perdere

MENDICINO (CS) – Ha riaperto i battenti il Teatro di Mendicino, realtà culturale molto attiva sul territorio, grazie alla tenacia della compagnia Porta Cenere e del Comune di Mendicino. Spettacoli e laboratori teatrali per le nuove generazioni per riavviare le attività: è ripartito, infatti, il progetto storicizzato cofinanziato dalla Regione Calabria “La Scuola dei classici”, giunto alla decima edizione, sospeso già due volte per via della pandemia. Il progetto prevede dei laboratori di lettura e di teatro per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Mendicino che avranno come tema principale l’Omaggio a Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita.

“Il teatro ci è stato sottratto in maniera prolungata, e questo tempo mancante ci è parso infinito – ha detto Mario Massaro, regista e direttore artistico del Teatro di Mendicino – ma se ci è mancata l’azione scenica, non ci è mancata la fantasia e il desiderio di immaginare come sarebbe stata la ripresa, cosa avremmo fatto al ritorno e come; riprendiamo da dove ci siamo, nostro malgrado, fermati, e dove risiedono le radici del nostro lavoro: le nuove generazioni” .

Il 4 e l’11 giugno in scena il Teatro della Maruca, con “La Fabbrica dei Pupazzi”, che condurrà i partecipanti alla scoperta dell’uso di materiali anche riciclati per essere artisti e ambientalisti e protagonisti anche loro di un vero e proprio spettacolo teatrale, guidati da un professionista del settore.

Durante la pandemia, Porta Cenere, PartecipaAzione APS e il Comune di Mendicino con il suo Teatro, sono stati premiati con diversi riconoscimenti internazionali per il corto “#nonfaridere”, con protagonisti i ragazzi minori stranieri non accompagnati, regia di Mario Massaro e sceneggiatura di Elisa Ianni Palarchio, frutto del progetto FAMI “L’Arte di Conoscersi in Cantiere”, ottenendo premi come miglior micro corto a Parigi, Berlino, Toronto ai premi sudamericani in Venezuela e Cile, e arrivando in finale al Giffoni School Experience.