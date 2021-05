“Amici in Comune”, il Prefetto sospende dalla carica il sindaco di Praia a Mare

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Nello storico Palazzo Romei, che diventerà la Cittadella del Volontariato, a breve uno sportello per combattere la violenza sulle donne, per tutelare i loro diritti ed anche per sostenere le madri in difficoltà e aiutare i minori. A darne notizia è il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che a riguardo ha firmato un protocollo di intesa con Franco Lanzino, padre di Roberta, la diciannovenne uccisa il 26 luglio del 1988.

«L’impegno, la credibilità, l’esperienza e la serietà della Fondazione Lanzino – prosegue la Succurro – ci aiuteranno a lavorare in un ambito molto delicato, a favore delle donne e dei bambini della nostra comunità. L’amministrazione comunale pone al centro la tutela dei diritti e la difesa dei più deboli. Crediamo molto nella collaborazione con la società civile e il volontariato. Anche nella nostra città ci sono situazioni di disagio economico e sociale all’interno delle famiglie, con diversi problemi per le donne, specie giovani e adolescenti. Perciò – sottolinea la Succurro – era doveroso agire in concreto, era necessario attivare un punto di ascolto e di intervento, collegato alla struttura della Fondazione Lanzino, per tutte le donne e i piccoli che dovessero subire violenza o che non avessero condizioni di libertà e di realizzazione personale». «Ringrazio la Fondazione, i dipendenti dei Servizi sociali e l’intera giunta municipale, per la sensibilità e la volontà – conclude il sindaco Rosaria Succurro – dimostrate in proposito, anche sui temi dell’eguaglianza, della dignità e della libertà umane. Si tratta di operare contro ogni forma di discriminazione, di abuso e di violenza; di contrastare l’esclusione sociale e di promuovere la cultura dell’integrazione e la pratica della solidarietà».