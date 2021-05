Paola, abusi sessuali su minorenni con il benestare della nonna e della madre

PAOLA (CS) – Una famiglia disagiata e un anziano che ne approfittava. Uno spaccato terrificante quello che emerge dalle indagini della Polizia di Stato di Paola che hanno arrestato stamattina, due persone con le accuse di prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e tentata estorsione. Ai domiciliari sono finiti M.R. di 73 anni, con le accuse di prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico, e la nonna delle vittime minorenni, V.O. di 72 anni per tentata estorsione nei confronti dell’anziano.

Le indagini sono iniziate a settembre del 2020 dopo il tentato suicidio di una delle ragazzine coinvolte, esasperata dalle dicerie sul suo conto messe in giro da alcune coetanee che riguardavano presunti rapporti sessuali con persone anziane. Per questo motivo erano stati anche attivati i servizi sociali. Dicerie che purtroppo si sono rivelate fondate e dagli accertamenti sono stati ricostruiti i rapporti che M.R., aveva con la giovane, all’epoca minorenne e che coinvolgono anche le sorelle minori.

Il 73enne è accusato di aver compiuto atti sessuali con la ragazza, che ha dovuto lasciare la cittadina tirrenica, ma anche con la sorella più piccola, anche lei minorenne. Le intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche pedinamenti e appostamenti, hanno consentito di accertare come, dopo che la diciottenne lasciò la città, la sorella più piccola era diventata la sua ‘sostituta’ e che le attenzioni dell’anziano erano rivolte anche alla più piccola delle tre di appena 5 anni. M.R. in più occasioni ha chiesto alla madre della bambina foto di lei nuda che gli sono state fornite e per questo la posizione della donna è al vaglio degli inquirenti.

I poliziotti hanno ricostruito gli spostamenti di M.R. e constatato che addirittura la nonna, accompagnava la ragazzina per non destare sospetti sull’uomo, in zone appartate del lungomare di Paola o in parcheggi isolati. In cambio la famiglia otteneva generi di prima necessità, uova o latte, ma anche sigarette e vestiti.

Dopo il tentato suicidio della diciottenne, la nonna, in quanto convivente all’epoca dei fatti, è stata sentita dalla Polizia e dopo aver compreso che su M.R. erano in corso accertamenti, la donna ha pensato bene di mettere in atto una vera e propria estorsione. Dunque, ha ripetutamente chiesto al 73enne dei soldi per scagionarlo o con la minaccia di aggravare la sua posizione. La storia di queste tre ragazzine si sviluppa in un contesto di estremo degrado sociale e culturale della famiglia. La minorenne coinvolta e la bambina di 5 anni sono state affidate alle cure di una casa famiglia.