Alta velocità Salerno-Reggio, “obiettivo è Frecciargento a Rossano”

COSENZA – Con una lettera all’assessore regionale delle Infrastrutture e trasporti Domenica Catalfamo e all’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercino, Il sindacato Faisa Confail di Cosenza chiede “il ripristino della tratta di Ferrovie della Calabria riguardante la Sila, ormai dismessa sembrerebbe dal 2009″ date le “continue interruzioni stradali che riguardano la SS 107 Silana-Crotonese”.

“Da diverso tempo ormai vengono effettuati lavori interminabili con la chiusura spesso del viadotto Cannavino e altro – scrive il sindacato – riteniamo che in questo momento di sviluppo del settore Ferroviario, in cui si pianifica con investimenti il futuro di rinnovo di rete ferroviaria, di alta velocità e di nuovi treni con tecnologia idrogena, sarebbe opportuno proprio in questo momento investire e progettare il ripristino della storica tratta citata, che porterebbe più facilità di spostamento per chi vive lontano dalla città e che comunque si reca a Cosenza per lavoro, per attività scolastiche e universitarie e persino agevolerebbe la popolazione di età avanzata”.

Secondo il sindacato tutto ciò comporterebbe “soprattutto meno traffico sulla SS. 107, diminuzione di rischi incidenti stradali, meno inquinamento e traffico ridotto. Si creerebbe un collegamento Ferroviario che non solo gioverebbe all’ azienda di Ferrovie della Calabria, ma l’ intera popolazione. Con la speranza del ripristino del tratto ferrato silano collegato appunto con gli impianti di Lorica per creare un progetto innovativo per la nostra Regione, – concludono – restiamo in attesa di un riscontro dall’ Assessore delle Infrastrutture e trasporti e se sarà possibile anche confrontare le nostre idee sicuramente comuni”.