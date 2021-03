Frascineto, conclusa la vaccinazione anticovid per gli over 80 - QuiCosenza.it

FRASCINETO (CS) – Un grande lavoro di squadra ha permesso di concludere anche il richiamo di vaccinazione per il ultra ottantenni, sotto il coordinamento del direttore del distretto sanitario Esaro – Pollino, che ha affiancato i sindaci del territorio per mettere i comuni in condizioni di svolgere appieno la funzione che gli era stata assegnata.

Un lavoro che è stato possibile grazie ai medici Aldo Grisolia, Pietro Miraglia, Antonella Putignano, Filomena Ferrari e gli infermieri, Antonella Pace, Francesco Salvati e Mariangela Francomano, supportati dal Gruppo Soccorritori “Aquile del Pollino e dall’Associazione “Marco Grisolia”. Per la parte amministrativa, Concetta Di Cunto, coordinata, dal responsabile degli affari generali del Comune di Frascineto, Vittorio Blaiotta. A guidare le operazioni, il sindaco Angelo Catapano, il vice sindaco con delega alla protezione civile, Angelo Prioli, i consiglieri comunali, Rosetta Perrone e Francesco Grisolia. Presso il Centro visite di Frascineto, hanno completato la vaccinazione per i 180 ultra ottantenni.

Sindaco: “affidare ai Comuni le vaccinazioni sui territori”

“Un grande lavoro in sinergia – afferma il sindaco Catapano -, che ci fa guardare avanti con più fiducia. Con il richiamo dei 180 anziani si chiude al meglio questa fase. Ovviamente questo – evidenzia -, non ci deve fare abbassare la guardia, atteso che da lunedì purtroppo, la Calabria ritorna zona rossa, per non vanificare i sacrifici fatti e con una sempre maggiore accortezza e responsabilità, che deve sempre albergare in ognuno di noi, riusciremo a tenere testa al virus. Non per ultimo, un plauso ai nostri anziani, che con un comportamento esemplare si sono sottoposti alla vaccinazione. Colgo l’occasione – ha concluso – per ribadire la richiesta nell’opportunità di procedere ad affidare ai comuni l’organizzazione delle vaccinazioni sui propri territori, soprattutto per quanto attiene i soggetti fragili, che al momento, devono utilizzare il sistema di prenotazioni on-line, che ha mostrato sin dal primo momento disservizi dopo appena tre giorni dall’entrata in funzione. Quello dei comuni è un sistema collaudato e ritengo, che sia un modello organizzativo da esempio da seguire anche per le vaccinazioni di massa. Un sentito e caloroso grazie il sindaco Catapano lo ha riservato a quanti si sono adoperati per rendere tutto accogliente, con abnegazione e spirito di servizio”.