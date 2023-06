13 milioni di euro per lo sviluppo dei comuni della Sila e Presila cosentina e crotonese

CAMIGIATELLO SILANO – Pensare ad una strategia di sviluppo per l’area interna della Presila e della Sila crotonese e cosentina che comprende 19 comuni per un totale di 25 mila abitanti. Una strategia, che deve contenere degli interventi sui servizi essenziali, quali la sanità, l’istruzione, la mobilità e lo sviluppo locale, per quella che è stata considerata una vera e propria sfida, durante la riunione dei sindaci e del Gal Sila e Kroton, che si è svolta a Camigliatello Silano, visto e considerato che le risorse in gioco sono ben 13 milioni di euro, frutto dell’Accordo di programma quadro per l’attuazione della strategia per l’area interna Sila e Presila crotonese e cosentina, firmato nel mese di marzo 2022 dai Ministeri competenti, dall’Agenzia della coesione territoriale, dalla Regione Calabria e dal Comune capofila di Longobucco.

