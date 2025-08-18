SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Calabria fortunata con il Lotto in particolare con il 10eLotto il moltiplicatore basato sul principio dell’estrazione casuale tra 90 numeri, 20 dei quali sono vincenti. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata arriva da San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, grazie a un 4 Doppio Oro da 20mila euro centrato in via Gran Sasso. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.
10eLotto: vinti 20mila euro a San Giovanni in Fiore in via Gran Sasso
Nell’ultima estrazione il colpo più alto di giornata arriva da San Giovanni in Fiore, grazie a un 4 Doppio Oro da 20mila euro centrato in via Gran Sasso
