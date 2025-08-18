HomeProvincia

10eLotto: vinti 20mila euro a San Giovanni in Fiore in via Gran Sasso

Nell’ultima estrazione il colpo più alto di giornata arriva da San Giovanni in Fiore, grazie a un 4 Doppio Oro da 20mila euro centrato in via Gran Sasso

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Calabria fortunata con il Lotto in particolare con il 10eLotto il moltiplicatore basato sul principio dell’estrazione casuale tra 90 numeri, 20 dei quali sono vincenti. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata arriva da San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, grazie a un 4 Doppio Oro da 20mila euro centrato in via Gran Sasso. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

volante-polizia

Era ai domiciliari ma passeggiava in strada con alcuni familiari. Arrestato per evasione

Calabria
GIOIA TAURO (RC) - Era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ma durante un controllo da parte della polizia, è stato sorpreso lungo un...

Bisignano: giovedì alle 21:00 l’inaugurazione della statua di Sant’Umile in un giardino del Santuario

Provincia
BISIGNANO (CS) - Giovedì 21 agosto, alle ore 21:00 verrà inaugurata la statua di Sant'Umile di Bisignano. L'opera sarà posta in un giardino del...

“Magna Grecia Park”, il mega parco tematico calabrese più grande d’Italia nascerà a Belcastro

Calabria
BELCASTRO (CZ) - Non più Crotone ma nel Comune di Belcastro. Parliamo del "Magna Grecia Park", il Parco divertimenti e culturale, ispirato alla Magna...
Buscè Allenatore Cosenza

Cosenza, la stilettata di Buscè «dal 25 luglio chiedo rinforzi. Qui qualcuno non fa...

Sport
COSENZA - Non è tanto la sconfitta contro il Monopoli (avversario anche domenica prossima nella 1' di campionato) e l'uscita dalla Coppa Italia di...
elisoccorso

Piloti elisoccorso incrociano le braccia in Spagna, ecco cosa succede in Calabria e nel...

Calabria
CIRO (KR) - Contratto in lire e giorni di riposo conteggiati come ferie. I colleghi italiani dei piloti Avincis che stanno scioperando ad oltranza...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37000Area Urbana22253Provincia19747Italia7995Sport3844Tirreno2889Università1449
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

volante-polizia
Calabria

Era ai domiciliari ma passeggiava in strada con alcuni familiari. Arrestato...

GIOIA TAURO (RC) - Era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ma durante un controllo da parte della polizia, è stato sorpreso lungo un...
Provincia

Bisignano: giovedì alle 21:00 l’inaugurazione della statua di Sant’Umile in un...

BISIGNANO (CS) - Giovedì 21 agosto, alle ore 21:00 verrà inaugurata la statua di Sant'Umile di Bisignano. L'opera sarà posta in un giardino del...
Calabria

“Magna Grecia Park”, il mega parco tematico calabrese più grande d’Italia...

BELCASTRO (CZ) - Non più Crotone ma nel Comune di Belcastro. Parliamo del "Magna Grecia Park", il Parco divertimenti e culturale, ispirato alla Magna...
Scalea Sequestro
Tirreno

Scalea, ombrelloni abusivi sequestrati. Scoppia il caos: agenti accerchiati dai bagnanti...

SCALEA (CS) - Avevano sequestrato diversi ombrelloni lasciati come "segnaposto" sulla spiaggia di Scalea nel giorno di Ferragosto. Ma, improvvisamente, forse avvertiti da qualcuno,...
Calabria

Partorisce da sola in spiaggia, poi lascia la bimba in ospedale....

LOCRI  (RC) - Partorisce da sola sulla spiaggia per poi, dopo il ricovero in ospedale, insieme alla neonata, e le successive dimissioni dal nosocomio...
Spiagge più belle della Calabria
Calabria

Le spiagge più belle della Calabria 2025: dal Tirreno allo Jonio...

COSENZA - Le spiagge più belle della Calabria 2025? Sono tantissime le spiagge iconiche della nostra regione, ognuna con le proprie caratteristiche: da quelle...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA