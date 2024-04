10eLotto: a Rose vinti 20mila euro con una schedina da 1 euro

COSENZA – La Calabria festeggia un’importante doppia vincita nell’ultima estrazione del gioco del 10eLotto. Nella nostra regione – come riporta l’agenzia Agimeg – sono stati portati a casa in totale 50.000 euro, grazie a due vincite centrare a Reggio Calabria e a Rose, piccolo comune della provincia di Cosenza. Nel primo caso, a Reggio Calabria, la vincita più alta di giovedì 18 aprile con un colpo da 30.000 euro grazie a otto numeri indovinati su otto in modalità istantanea, a fronte di una giocata di appena 3 euro. A Rose invece la vincita è stata di 20.000 euro con appena 1 euro giocato e nove numeri su dieci indovinati in modalità frequente.

