Covid: troppi contagi a Corigliano Rossano, Stasi proroga l’ordinanza

Scuole chiuse fino al 21 marzo visto il tasso di positività dei tamponi in città al 30%. A Corigliano Rossano c’è apprensione per il costante aumento dei positivi



CORIGLIANO-ROSSANO – Chiuse al pubblico strade e piazze nei centri urbani e disciplina degli ingressi e dei comportamenti negli esercizi commerciali ed in prossimità di banche e uffici postali. Inoltre è sospesa la didattica in presenza fino al 21 marzo. Il sindaco di Corigliano Rossano è preoccupato per la situazione dei contagi da coronavirus che ha un’indice di positività dei tamponi al 30%. Per questo motivo ha prorogato l’ordinanza per blindare la città fino al prossimo 21 marzo. Saranno sospese le attività di ristorazione fino alle 22 e dunque restano chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e simili che potranno lavorare solo d’asporto.

Inoltre, sono vietati gli spostamenti fuori dal comune di Corigliano Rossanose non in relazione a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di necessità familiare o di salute. Il sindaco ha anche disposto la chiusura ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 21 marzo 2021 – dei seguenti spazi pubblici:

✔ Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto);

✔ Via Nazionale, scalo di Corigliano;

✔ Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano;

✔ Contrada San Francesco – Via Sciacca;

✔ Incrocio via Margherita – Via Roma, centro storico di Corigliano;

✔ Villa Margherita;

✔ Area Polifunzionale Contrada San Francesco;

✔ Contrada Fabrizio – Piazza antistante la chiesa di San Nicola;

✔ Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato “Compagna”);

✔ Zona “Quadrato” e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea);

✔ Viale Salerno;

✔ Piazza Portofino e Piazza Fiume;

✔ Parco Fabiana Luzzi

✔ Piazza Bernardino Le Fosse;

✔ Via Nazionale, scalo di Rossano;

✔ Piazza Alcide De Gasperi;

✔ Via Aldo Moro, scalo di Rossano;

✔ Viale Michelangelo e piazzette adiacenti;

✔ Via Margherita, scalo di Rossano;

✔ Villa De Falco;

✔ Via Nestore Mazzei;

✔ Via Galeno;

✔ Lungomare Via Cristoforo Colombo;

✔ Lungomare Sant’Angelo.