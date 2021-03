Scalea, ritrovato in mare il cadavere di un giovane di 30 anni

Il corpo del giovane è stato trovato questa mattina in mare a 500 metri dal lido il Gabbiano. Per avvistarlo sono intervenuti sommozzatori ed un elicottero

SCALEA (CS) – La scomparsa del giovane, 30 anni di Scalea, risale alla serata di ieri. I familiari preoccupati avevano lanciato l’allarme per cercarlo. Questa mattina è stata rinvenuta la sua automobile con gli abiti ripiegati al suo interno. Per questo motivo Vigili del fuoco e Guardia costiera hanno esteso le ricerche anche in mare. Il trentenne è stato trovato poco dopo senza vita, a largo, a mezzo chilometro tra il lido Gabbiano e lo stabilimento Arcobaleno dagli uomini della Guardia costiera. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di suicidio. Il corpo, dopo le procedure di rito, verrà restituito ai familiari.