Viola le norme anti-covid per spacciare cocaina. Arrestato un 37enne nel cosentino

L’uomo, ben oltre l’orario di coprifuoco, sorpreso dai carabinieri di Praia a Mare a spacciare in una delle vie centrali di Tortora

TORTORA (CS) – I carabinieri di Praia a Mare hanno tratto in arresto a Tortora E.A., pregiudicato classe ’83, originario di Orsomarso e accusato di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Attorno alle 23 di ieri i militari sono stati insospettiti da un’autovettura che, nonostante le misure urgenti in atto connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, percorreva le strade interne di Tortora. Senza farsi notare, hanno seguito il veicolo che, dopo alcuni minuti, ha effettuato una sosta in una delle vie centrali della zona marina. Qui, il conducente, attraverso il finestrino ha dialogato con un ragazzo al quale probabilmente aveva dato un appuntamento. A quel punto i carabinieri si sono nascosti tra le altre autovetture in sosta per scrutare le movenze dei due giovani sino a quando, con movimenti fulminei, il conducente del veicolo ha consegnato un involucro di piccole dimensioni al giovane ricevendo in cambio, da quest’ultimo, alcune banconote. Profilatosi il più classico degli scenari di spaccio di droga, i militari sono intervenuti fermando i due giovani. Le perquisizioni personali operate sui due giovani hanno avvalorato la tesi investigativa. Il pusher, infatti, è stato trovato con addosso solo denaro contante pari a 50 euro, conquibus ricevuto per la cessione della droga. L’acquirente, dal suo canto, deteneva la dose da mezzo grammo di cocaina ricevuta qualche istante prima dal suo pusher. Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 37enne è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, tenutasi in data odierna presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.