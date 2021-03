Si rompe il macchinario per processare i tamponi. Disagi in provincia di Cosenza

Entrato in funzione il 18 novembre scorso, il nuovo macchinario per processare i tamponi molecolari nel laboratorio di virologia dell’ospedale Giannettasio di Rossano ha subito un guasto, provocando inevitabili rallentamenti in tutta la provincia di Cosenza

.

CORIGLIANO – ROSSANO – Si registrano disagi nel processare i tamponi in provincia di Cosenza a causa della rottura del macchinario presente all’interno del laboratorio di virologia dell’ospedale Giannettasio di Corigliano-Rossano che era entrato in funzione a novembre dello scorso anno. A regime vengono processati 800 tamponi al giorno suddivisi tra il laboratorio di Corigliano-Rossano, dell’Annunziata di Cosenza, del Mater Domini di Catanzaro e il Celio di Roma. L’Asp di Cosenza, per non creare ulteriori rallentamenti, sopperirà alla mancanza del laboratorio di Corigliano-Rossano spalmando i tamponi sugli altri laboratori a disposizione.

Stop ai vaccini al parco Acquatico di Rende. Si attende la fornitura

Intanto, il centro vaccinale di Rende, individuato all’interno dei locali del parco acquatico, è chiuso da ieri perché i vaccini per gli over ottantenni sono stati somministrati tutti e si attende la nuova fornitura. A proposito di Rende e della campagna vaccinazione, il sindaco Marcello ha inviato, a nome di tutta l’amministrazione comunale, una lettera al presidente FF Antonino Spirlì, al commissario ad Acta Guido Longo e al commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina per segnalare, a nome dei cittadini che rappresenta come istituzione, la carenza di informazioni sulla disponibilità dei vaccini, sulle modalità di prenotazione e sulle tempistiche relative all’approvvigionamento e alla somministrazione.

“Apprendiamo dagli organi di stampa come non solo i medici di base non possano collaborare alla campagna vaccinale, ma anche che il numero di telefono fornito dall’Asp, cui fare riferimento per prenotare la somministrazione del vaccino, non risulta, ad oggi, attivo. Tale mancanza di informazioni contribuisce inevitabilmente ad aumentare il senso di incertezza in tutta la popolazione, creando così ulteriore disagio e preoccupazione. La Regione Calabria ha aderito alla piattaforma di Poste Italiane che, oltre a snellire la procedura di prenotazione, registra anche la vaccinazione effettuata e inserisce automaticamente nell’anagrafe vaccinale nazionale il nominativo di chi si è sottoposto alla somministrazione del vaccino. Tale struttura tecnologica permetterebbe di facilitare le modalità di prenotazione consentendo così di rispettare gli ordini di priorità. Pertanto – si legge nella missiva – riteniamo sia assolutamente necessario investire in questa direzione, avvalendosi anche del supporto delle Università, degli Enti di ricerca, oltre che dei validissimi spin off presenti sul territorio: per affrontare una vaccinazione di massa, infatti, è indispensabile valutare strategie innovative e trasparenti che siano in grado di restituire informazioni puntuali ed attendibili. Noi continueremo ad essere in prima linea, al fianco dei cittadini e di supporto al sistema sanitario, ma in assenza di strumenti, la lotta contro questo virus è del tutto impari”.