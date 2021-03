Cassano Ionio: 1,9 milioni di euro per ammodernare la rete idrica

Un milione e 900mila euro circa dei 24 milioni complessivi stanziati, sono destinati per interventi di potenziamento e ammodernamento della rete idrica su tutto il territorio del Comune

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il finanziamento rientra nell’Accordo di programma, sottoscritto tra i Comuni e la Regione Calabria in merito al progetto ‘Ingegnerizzazione delle reti idriche urbane e lavori di manutenzione straordinaria funzionali alla riduzione delle perdite del prezioso liquido nei comuni delle cinque province calabresi superiori a 5.000 abitanti e nei comuni serviti dallo schema acquedottistico Abatemarco, Comuni della Provincia di Cosenza“.

Il sindaco Gianni Papasso ha espresso viva soddisfazione per l’intesa raggiunta in sede regionale ed ha ringraziato gli assessori regionali all’Ambiente, Sergio Di Caprio, e all’Agricoltura, Gianluca Gallo “che tanto si sono spesi per centrare tale importante risultato che – ha sottolineato – oltre a rendere un migliore efficientamento del servizio erogato all’utenza, contribuirà anche alla salvaguardia ambientale del territorio di riferimento”.

L’accordo, che rientra nel “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”, è stato firmato, per la Regione Calabria, dall’ingegnere Gianfranco Comito, Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente e dai sindaci Flavio Stasi, del Comune di Corigliano-Rossano, Domenico Lo Polito, del Comune di Castrovillari, Giovanni Papasso, del Comune di Cassano All’Ionio, Pino Capalbo, del Comune di Acri, Rosaria Succurro, del Comune di San Giovanni in Fiore, Raffaele Cosenza, delegato dal Sindaco del Comune di Luzzi, e Antonio Russo, del Comune di Crosia.